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चंद्रपुरातील पूरस्थिती नियंत्रणात, मागील 24 तासांपासून पावसाची विश्रांती
चंद्रपुरातील पूरस्थिती नियंत्रणात, मागील 24 तासांपासून पावसाची विश्रांती
Written By
Mehul Panchal
Published: Aug 02, 2026, 02:10 PM IST
|
Updated: Aug 02, 2026, 02:12 PM IST
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Chandrapur Flood Situation From Heavy Rainfall Now In Control
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