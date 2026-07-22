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आधी प्रधानांचा राजीनामा, मगच चर्चा; राज्यसभेत सलग तिसऱ्या दिवशी गोंधल
आधी प्रधानांचा राजीनामा, मगच चर्चा; राज्यसभेत सलग तिसऱ्या दिवशी गोंधल
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 22, 2026, 10:50 PM IST
|
Updated: Jul 22, 2026, 10:54 PM IST
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Chaos over Dharmendra Pradhan Resignation in Rajya Sabha
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