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आधी प्रधानांचा राजीनामा, मगच चर्चा; राज्यसभेत सलग तिसऱ्या दिवशी गोंधल

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 22, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:54 PM IST

Chaos over Dharmendra Pradhan Resignation in Rajya Sabha

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