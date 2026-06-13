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अर्थखातं फडणवीसांनीच सांभाळावं, संजय राऊतांचं विधान; भुजबळांनी दिलं उत्तर
अर्थखातं फडणवीसांनीच सांभाळावं, संजय राऊतांचं विधान; भुजबळांनी दिलं उत्तर
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 13, 2026, 05:05 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 05:05 PM IST
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Chhagan Bhujbal on Sanjay Raut statement over Finance Ministry to Devendra Fadnavis
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