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मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नॉर्थ कोस्टल रोडची पाहाणी
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नॉर्थ कोस्टल रोडची पाहाणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST
|
Updated: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST
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Chief Minister Fadnavis inspects the North Coastal Road.
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