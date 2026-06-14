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मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नॉर्थ कोस्टल रोडची पाहाणी

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:50 PM IST
Chief Minister Fadnavis inspects the North Coastal Road.

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