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हवामान बदलाचा हापूसला फटका! ऐन पावसाळ्यात झाडांना मोहर, बागायतदार चिंतेत

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 02, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:20 PM IST
Climate change hits Alphonso mangoes in Ratnagiri

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