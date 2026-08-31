हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO|आरक्षण एकाच्या ताटातलं दुसऱ्याला देणार नाही- फडणवीसांची ग्वाही
VIDEO|आरक्षण एकाच्या ताटातलं दुसऱ्याला देणार नाही- फडणवीसांची ग्वाही
Published: Aug 31, 2026, 09:25 PM IST
|
Updated: Aug 31, 2026, 09:25 PM IST
join
share
CM Devendra Fadanvis Statement On Reservation Issue
Recommended Videos
01:06
मुंबईकरांचा प्रवास उद्यापासून महागणार, रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ
00:50
मुंबईत ऑगस्टमध्ये पावसाची तूट, पुढील काही दिवस हलक्या सरींचा अंदाज
01:06
मुंबईत दूध 9 रुपयांनी महागणार; उद्यापासून नवीन दर लागू
01:46
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! 'ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?'
01:09
VIDEO : अभिजीत दिपके मनोज जरांगेंना भेटणार
01:00
VIDEO : पुण्यात डिजेमुळे गणेशोत्सवाला गालबोट
00:40
डीजेमुक्त गणेशोत्सवासाठी पुण्यात मोर्चा, अभिनव चौक ते शनिवारवाडा मोर्चा
00:57
चंद्रपुरात गणेशोत्सवात डीजेला परवानगी, डीजे संचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार
01:44
अमरावती महर्षि पब्लिक स्कूल मृत्यू प्रकरण: संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
02:50
नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाविरोधात वातावरण तापलं; आज सर्वपक्षीय जनसभा
02:06
राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत - सुप्रिया सुळे
03:09
रोहित पवारांना मी सल्ला देणार नाही, सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
Trending
News
Photos
Videos
जन्माष्टमी, दहीहंडी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका कधी? जाणून घ्या सप्टेंबर महिन्यातील सणवार आणि व्रत
2
अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी सेमीफायनलमध्ये तिलक वर्माने ठोकले शतक, सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल!
3
Baba Vanga Prediction 2026 : जन्माष्टमीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ?, 5 राशींना लागणार लॉटरी, बाबा वेंगाची भविष्यवाणी
4
राजकीय दबावातून हॉस्पीटलने काढून टाकलं, आधी आत्महत्येचा प्रयत्न तरी प्रशासन ढीम्म; अखेर डॉक्टरने संपवलं आयुष्य!
5
'हा व्हिडिओ पूर्णपणे...' अभिनेत्री अश्लील AI डीपफेक व्हिडिओमुळे संतापली!