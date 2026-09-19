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काजू - बदामवरून मुख्यमंत्री नाराज, प्रशासनाने संवेदनशीलपणे वागलं पाहिजे

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 19, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:25 PM IST
CM Devendra Fadnavis Angry On Dry Fruit Served In Nanded Drought Meeting

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