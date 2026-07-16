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MPSC संदर्भात मोठी बातमी! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले निर्देश; ऑगस्ट 2027 पासून...
MPSC संदर्भात मोठी बातमी! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले निर्देश; ऑगस्ट 2027 पासून...
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 02:35 PM IST
|
Updated: Jul 16, 2026, 02:36 PM IST
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CM Devendra Fadnavis Announcement For MPSC Exam From 2027
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