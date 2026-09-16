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VIDEO : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आश्वासन
VIDEO : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आश्वासन
Written By
Shubhangi Mere
Published: Sep 16, 2026, 10:30 PM IST
|
Updated: Sep 16, 2026, 10:57 PM IST
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CM Devendra Fadnavis assurance to drought affected farmers
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