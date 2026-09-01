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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली अण्णा हजारेंची भेट

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 01, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:19 PM IST

CM Devendra Fadnavis meets Anna Hazare

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