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मुख्यमंत्र्यांनी गणरायाकडे काय मागितलं? स्वत: फडणवीसांनीच केला खुलासा
मुख्यमंत्र्यांनी गणरायाकडे काय मागितलं? स्वत: फडणवीसांनीच केला खुलासा
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Sep 14, 2026, 03:03 PM IST
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CM Devendra Fadnavis On Ganesh Chaturthi 2026
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