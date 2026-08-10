हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO | भारताला कोणीही थांबवू शकत नाही- मुख्यमंत्री फडणवीस
VIDEO | भारताला कोणीही थांबवू शकत नाही- मुख्यमंत्री फडणवीस
Published: Aug 10, 2026, 07:30 PM IST
|
Updated: Aug 10, 2026, 07:30 PM IST
join
share
CM Devendra Fadnavis Speech in Tiranga Rally
Recommended Videos
01:38
उल्हासनगर मेट्रोवरुन भाजपा-शिवसेनेत जुंपली, श्रेयवादावरुन लढाई
01:30
मराठी न येणाऱ्या चालकांवर 18 ऑगस्टपासून कारवाईला सुरुवात - प्रताप सरनाईक
01:11
मालेगाव बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
00:55
मुंबईसह उपनगरात पाणीचोरी वाढली, 5936 अनाधिकृत नळजोडणी
02:03
पूर्ण रिकाम्या झालेल्या पक्षाकडे बघा; नवनाथ बन यांचा राऊतांना टोला
07:24
सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात शरद पवारांचे खासदार मोदींना भेटले; बैठकीत काय चर्चा झाली?
04:34
महाराष्ट्र 10 वर्ष मागे नेला, गणेश नाईकांचा शिंदेंवर पुन्हा हल्ला
06:23
सावजीचा ऑईली तडका, पुन्हा वादाचा भडका
04:28
VIDEO : पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी चक्काजाम, नागरिकांचे रस्तारोको आंदोलन
02:53
VIDEO : सिन्नर पोलिस स्टेशनमध्ये तांबेल समर्थकांची घोषणाबाजी
01:59
कोल्हापुरात लिंगायत समाजाचं आंदोलन, अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्याची मागणी
01:39
सावडाव धबधबा ओसंडून वाहतोय, सुट्टीच्या दिवशी पर्यटकांची गर्दी
Trending
News
Photos
Videos
LPG e-KYC: फक्त 6 दिवस शिल्लक... सब्सिडी गॅस सिलेंडर बंद होणार का? एलपीजी बुकिंगबद्दलचे नवीन अपडेट
2
सफाई कर्मचाऱ्यांना मुंबईत मिळणार हक्काचं घर,कुठे आणि किती फुटांची घरे? A टू Z माहिती!
3
5 भयानक चक्रीवादळं एकाचवेळी सक्रिय; भारत, जपानला धोका? शाळा बंद, 1500 विमानांचे उड्डाण रद्द, चीनध्ये भयानक स्थिती
4
रोहित आणि विराट 2027 ODI वर्ल्डकप खेळणार का? बीसीसीआयने स्पष्टच सांगितलं
5
भाजपच्या तिरंगा रॅलीमुळे पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल; घराबाहेर पडण्यापुर्वी जाणून घ्या पर्यायी मार्ग