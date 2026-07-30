हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
झुरळांनी सरकारचा कोथळा बाहेर काढला, उद्धव ठाकरेंची सरकारवर सडकून टीका
"झुरळांनी सरकारचा कोथळा बाहेर काढला", उद्धव ठाकरेंची सरकारवर सडकून टीका
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 30, 2026, 05:20 PM IST
|
Updated: Jul 30, 2026, 05:42 PM IST
join
share
"Cockroaches have ripped the government's guts out" – Uddhav Thackeray
Recommended Videos
01:46
"झुरळांनी सरकारचा कोथळा बाहेर काढला", उद्धव ठाकरेंची सरकारवर सडकून टीका
00:56
गणेश गल्लीत पाद्यपूजन उत्साहात संपन्न, गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात
01:23
VIDEO | 'नाशिकमधील मृतांच्या वारसांना नोकरी'
04:34
VIDEO | खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरुन नाशकात दोन्ही शिवसेना आमनेसामने
00:50
'शिवाजी सागर', कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नामांतर
01:20
1 ऑगस्टपासून मासेमारी करण्यास परवानगी, राज्य हद्दीत मात्र 15 ऑगस्टपर्यंत बंदी
02:25
उल्हासनगरच्या नगरसेवकांचा 65 लाखांचा गुवाहाटी अभ्यास दौरा; कुटुंबासहीत रवाना
04:13
नाशिकमध्ये खड्ड्यामुळे एकाचा बळी; प्रशासनाला कधी जाग येणार?
00:54
पार्थ पवार-कायनात दारा यांचा साखरपुडा संपन्न, दिग्गजांची उपस्थिती
01:03
किती मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर छापे टाकले? मुंबई हायकोर्टाचा FDA ला सवाल
01:01
VIDEO : MPSC पेपरफुटी प्रकरणात अभिमन्यू पवारांची पोलिसांत तक्रार
00:48
VIDEO : नागपुरमध्ये मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचं नुकसान
Trending
News
Photos
Videos
अनिल परब यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा! 'त्या' मारहाणी प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता
Anil Parab
4 min ago
2
दिल्लीतील जंतर-मंतर यापुढे आंदोलनांसाठी बंद राहणार? काय घडलंय नेमकं? दिल्ली पोलिसांनी केलं स्पष्ट!
jantar mantar
6 min ago
3
CJP आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर येणार अंगलट? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला थेट सवाल; मोठा निर्णय होणार?
supreme court
41 min ago
4
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा मिळवा एका क्लिकवर
Breaking News Maharashtra
54 min ago
5
78 लोकांचा मृत्यू, 3.32 लाख लोकांचा जीव धोक्यात? आसाममध्ये पावसाचा कहर! संपूर्ण भारतात भयानक स्थिती
floods
1 hr ago