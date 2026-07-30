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"झुरळांनी सरकारचा कोथळा बाहेर काढला", उद्धव ठाकरेंची सरकारवर सडकून टीका

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 30, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:42 PM IST

"Cockroaches have ripped the government's guts out" – Uddhav Thackeray

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