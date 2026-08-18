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जनगणनेतील ओबीसींच्या कॉलमच्या मुद्द्यावर बैठक; राहुल गांधी बैठकीला हजर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:26 PM IST

Congress District President Meeting Delhi In Presence Of Rahul Gandhi

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