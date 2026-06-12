हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस
काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस
Written By
Mehul Panchal
Published: Jun 12, 2026, 03:45 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 03:45 PM IST
join
share
congress is a sinking ship fadnavis
Recommended Videos
01:20
लोकप्रिय कचोरी सेंटरवर FDA ची धाड
01:27
काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस
01:38
VIDEO| नीट प्रकरणावरुन अमित देशमुखांची खोचक टीका
02:53
VIDEO| रोहित पवारांचं अन्नत्याग आंदोलन
01:00
भीमाशंकर मंदिर 15 जूनपासून भाविकांसाठी खुले
02:24
लातूरच्या शेतकऱ्याला नवा बैल मिळणार - फडणवीस
00:44
चंद्रपुरात 4 लाख 85 हजार हेक्टरवर खरिपाचं नियम
01:46
मान्सून रखडला, उन्हाचा चटका वाढणार
00:53
पुण्यातील कात्रज दूध संघ प्रकरणाची सरकारकडून दखल
02:55
तुळजापूरच्या अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस
02:28
VIDEO : कोल्हापूरमध्ये फिफा विश्वचषकाची क्रेझ, फुटबॅाल प्रेमींची उत्सुका शिगेला
01:02
VIDEO : बीडमध्ये पंचायत समितीत प्राणघातक हल्ला
Trending
News
Photos
Videos
Pune Crime: 'आता बाळ नको..', पुण्यात गर्भवती विवाहितेसोबत धक्कादायक प्रकार
pune crime
4 min ago
2
Viral Video : पर्यटक खरंच मर्यादा विसरतायेत? जगातील सर्वाधिक उंचीवरील पोस्ट ऑफिसवर..
travel
21 min ago
3
नियतीचा क्रूर खेळ! लेकाच्या पहिल्या वाढदिवसाआधीच शहीद अर्जुन जाधव यांचं पार्थिव दारा
Martyr Arjun Jadhav
24 min ago
4
कर आणि मीन राशीच्या लोकांवर बरसणार देवगुरु बहृस्पतीची कृपा, काय आहे 13 राशींचं भविष्
rashi bhavishya
48 min ago
5
RBI नं दिलासा देऊनही बँकांनी दिला दणका; होम, ऑटो आणि पर्सनल Loan घेणाऱ्यांच्या EMI..
Canara bank
53 min ago