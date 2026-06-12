Add Zee Business As A Preferred Source
App

काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस

Written ByMehul Panchal
Published: Jun 12, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:45 PM IST
congress is a sinking ship fadnavis

Recommended Videos

लोकप्रिय कचोरी सेंटरवर FDA ची धाड
01:20
काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस
01:27
VIDEO| नीट प्रकरणावरुन अमित देशमुखांची खोचक टीका
01:38
VIDEO| रोहित पवारांचं अन्नत्याग आंदोलन
02:53
भीमाशंकर मंदिर 15 जूनपासून भाविकांसाठी खुले
01:00
लातूरच्या शेतकऱ्याला नवा बैल मिळणार - फडणवीस
02:24
चंद्रपुरात 4 लाख 85 हजार हेक्टरवर खरिपाचं नियम
00:44
मान्सून रखडला, उन्हाचा चटका वाढणार
01:46
पुण्यातील कात्रज दूध संघ प्रकरणाची सरकारकडून दखल
00:53
तुळजापूरच्या अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस
02:55
VIDEO : कोल्हापूरमध्ये फिफा विश्वचषकाची क्रेझ, फुटबॅाल प्रेमींची उत्सुका शिगेला
02:28
VIDEO : बीडमध्ये पंचायत समितीत प्राणघातक हल्ला
01:02

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pune Crime: 'आता बाळ नको..', पुण्यात गर्भवती विवाहितेसोबत धक्कादायक प्रकार
pune crime4 min ago
2
travel21 min ago
3
Martyr Arjun Jadhav24 min ago
4
rashi bhavishya48 min ago
5
Canara bank53 min ago