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काँग्रेसने निलंबित करताच मोठा नेता शिंदेंच्या शिवसेनेत; शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसहीत प्रवेश
काँग्रेसने निलंबित करताच मोठा नेता शिंदेंच्या शिवसेनेत; शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसहीत प्रवेश
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 03:40 PM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 03:40 PM IST
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CONGRESS SUSPENDED SAHEBROA KAMBLE JOINS SHIVSENA
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