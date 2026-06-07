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काँग्रेसने निलंबित करताच मोठा नेता शिंदेंच्या शिवसेनेत; शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसहीत प्रवेश

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:40 PM IST
CONGRESS SUSPENDED SAHEBROA KAMBLE JOINS SHIVSENA

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