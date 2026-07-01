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ठाण्यात पावसाची संततधार सुरु, वंदना बस स्थानकात भरलं पाणी
ठाण्यात पावसाची संततधार सुरु, वंदना बस स्थानकात भरलं पाणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 01, 2026, 04:20 PM IST
|
Updated: Jul 01, 2026, 04:20 PM IST
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Continuous rain in Thane Vandana Bus Station flooded.
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