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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा खुलासा
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा खुलासा
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 09, 2026, 12:05 AM IST
|
Updated: Aug 09, 2026, 12:05 AM IST
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Controversial statement regarding Deputy Chief Minister Sunetra Pawar Congress State President Harshvardhan Sapkal issues a clarification
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