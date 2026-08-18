Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : शिंदे आणि ठाकरेंचे नगरसेवक आमने-सामने

VIDEO : शिंदे आणि ठाकरेंचे नगरसेवक आमने-सामने

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:00 PM IST

Corporators from the Shinde and Thackeray factions face off

Recommended Videos

VIDEO : शिंदे आणि ठाकरेंचे नगरसेवक आमने-सामने
01:40
VIDEO : अंधेरीहून विरारकडे जाणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये महिलांमध्ये हाणामारी
02:06
मुख्यमंत्री फडणवीसच बिग बॉस! मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार, नाना पटोलेंनी दिली प्रतिक्रिया
01:43
पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या - आदित्य ठाकरे
06:58
VIDEO | शिवसेना पक्ष-चिन्हावर उद्या पुन्हा सुनावणी
02:14
VIDEO | ;मराठी बोलणार नाही' मुजोर रिक्षाचालकाचे सरनाईकांना आव्हान
03:12
आमदार आदित्य ठाकरेंचा हिंजवडी दौरा, ठाकरेंकडून रस्त्यांची पहाणी
03:51
नागपूरच्या 12 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी
01:26
नांदेड हसनाळमधील महापुराला 1 वर्ष पूर्ण, वर्षभरानंतरही पूरग्रस्तांचे प्रश्न कायम
03:19
पुण्यातील दगडूशेठ मंदिर विस्ताराचा मुद्दा; फरासखाना पोलिस स्टेशन स्थलांतराचा प्रस्ताव
01:15
जनगणनेतील ओबीसींच्या कॉलमच्या मुद्द्यावर बैठक; राहुल गांधी बैठकीला हजर
01:01
पियूष गोयल यांच्या मंत्रिपदाचं काय होणार? या आठवड्यात मंत्रिमंडळ विस्तार?
01:17

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातून भाजपच्या राष्ट्रीय टीममध्ये ‘सरप्राइज’ एन्ट्री; प्रीती गांधींकडे मोठी जबाबदारी!
2
3
4
5