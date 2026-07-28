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डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या शिवसेना नगरसेवक म्हात्रेवर कोर्टाची टीका
डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या शिवसेना नगरसेवक म्हात्रेवर कोर्टाची टीका
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 11:15 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 11:15 PM IST
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Court criticizes Shiv Sena corporator Mhatre for assaulting a doctor
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