हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO | येवल्यात पावसानं ओढ दिल्याने पिकांचं नुकसान
VIDEO | येवल्यात पावसानं ओढ दिल्याने पिकांचं नुकसान
Published: Sep 07, 2026, 09:20 PM IST
|
Updated: Sep 07, 2026, 09:20 PM IST
join
share
crop damage due to heavy rain marathi news
Recommended Videos
03:18
दिल्लीत वसतिगृहाची इमारत कोसळून दुर्घटना! 5 जणांचा मृत्यू
00:53
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा आज 10 वा दिवस, उपचार घेण्यास नकार
01:17
आज अखेरचा श्रावणी सोमवार! घ्या महाराष्ट्रातील सर्व ज्योर्तिलिंगांचं दर्शन
01:51
गणेशोत्सवामुळे ढोलकी कारागीरांना रोजगार
01:23
VIDEO : महागाई विरोधात विरोधक आक्रमक
02:29
VIDEO : नागपुरात डीजेवर बंदी, पुण्यात का नाही - राज ठाकरे
02:26
VIDEO | देशाचा GDP वाढला मग सोने खरेदीला काय अडचण?- राज ठाकरे
03:32
VIDEO | राज्यपालांनी लोकसेवा आयोग बरखास्त करावे- राऊत
01:49
'गणेशोत्सवात दंगली घडवल्या जाऊ शकतात', मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा
00:58
नवी मुंबईत वरिष्ठ अधिका-यांच्या त्रासाला कंटाळून पोलिसाने संपवलं जीवन
00:49
कोट्यवधींचा निधी तरी रस्ते कुठे?
00:37
धुळे-सोलापूर महामार्गावर रास्तारोको, जरांगेंच्या समर्थनार्थ आंदोलन
Trending
News
Photos
Videos
पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव MIDC मधील 1500 कपंन्यांना फटका; 3 लाख लोक अंधारात
2
मराठी न येणाऱ्या संजय दत्तचं सदावर्तेंकडून कौतुक, राज ठाकरेंनांही लगावला टोला
3
कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिकमध्ये फिरताहेत साधूच्या वेशात भामटे, व्यावसायिकाला गंडा, संमोहीत करत दागिने केले गायब
4
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा झाले आजोबा, शिवतीर्थावर गोंडस बाळाचे आगमन, अमित आणि मिताली यांनी दिली गूड न्यूज
5
'मुघल काळात स्त्रिया ब्रा किंवा ब्लाउज घालत नव्हत्या...' मिर्झा यांची त्या पोशाखावरील टिप्पणी वादात