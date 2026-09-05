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रत्नागिरीत यंदा अडीच हजार दहीहंड्या; मंडळांकडून लाखो रुपयांचं बक्षीस

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:28 PM IST

DAHIHANDI IN RATNAGIRI THIS YEAR KOKAN NEWS

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