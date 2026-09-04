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नेपाळमध्ये महापूर मृतांचा आकडा 1290 वर, विनाशकारी महापुरामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर

Written ByMehul Panchal
Published: Sep 04, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:27 PM IST

Death toll from massive floods in Nepal rises to 1290

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