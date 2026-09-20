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VIDEO : UPI शुल्क वाढीचा निर्णय ट्रम्पच्या दबावामुळेच - संजय राऊत
VIDEO : UPI शुल्क वाढीचा निर्णय ट्रम्पच्या दबावामुळेच - संजय राऊत
Written By
Shubhangi Mere
Published: Sep 20, 2026, 10:50 PM IST
|
Updated: Sep 20, 2026, 11:01 PM IST
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Decision to hike UPI charges is solely due to Trump pressure Sanjay Raut
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