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महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
Written By
Vanita Kamble
Published: Sep 19, 2026, 12:15 AM IST
|
Updated: Sep 19, 2026, 12:18 AM IST
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Declare a drought in Maharashtra Sharad Pawar letter to Chief Minister Devendra Fadnavis
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