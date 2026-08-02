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VIDEO | राजधानी दिल्लीत भूकंपाचे सौम्य धक्के
VIDEO | राजधानी दिल्लीत भूकंपाचे सौम्य धक्के
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Aug 02, 2026, 08:25 AM IST
|
Updated: Aug 02, 2026, 08:25 AM IST
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Delhi Jolted With Mild Earthquake Early Morning
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