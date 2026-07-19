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डिलिमिटेशन विधेयक सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य हेतू; रोहित पवार यांचा भाजपवर निशाणा

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:04 PM IST

Delimitation Bill is the ruling party's main agenda; Rohit Pawar targets the BJP.

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