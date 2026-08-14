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शिवसेना ठाकरेंचीच म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना फडणवीसांचं उत्तर, लोक न्यायालयाने शिंदेंना...
शिवसेना ठाकरेंचीच म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना फडणवीसांचं उत्तर, 'लोक न्यायालयाने शिंदेंना...'
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 14, 2026, 03:30 PM IST
|
Updated: Aug 14, 2026, 03:45 PM IST
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Devendra Fadnavis answer to Supriya Sule over Shivsena Uddhav Thackeray Eknath Shinde
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