हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
गणेशोत्सव
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
Video : CM देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलं झी 24 तासच्या बाप्पाचे दर्शन, मनोभावे केली आरती
Video : CM देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलं झी 24 तासच्या बाप्पाचे दर्शन, मनोभावे केली आरती
Written By
Neha Choudhary
Published: Sep 21, 2026, 06:40 PM IST
|
Updated: Sep 21, 2026, 06:40 PM IST
join
share
Devendra Fadnavis At Zee 24 Taas Ganpati Bappa ganeshotsav
Recommended Videos
01:45
'राज ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत', अमित ठाकरेंच गणरायाकडे साकडं
01:22
सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा! विहिरींनी गाठला तळ, बोअरवेलही कोरडेठाक
00:45
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत तुफान राडा! विरोधक आक्रमक
00:50
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गुलाबराव पाटलांचं बाप्पााला अनोखं साकडं
02:10
VIDEO : UPI शुल्क वाढीचा निर्णय ट्रम्पच्या दबावामुळेच - संजय राऊत
00:33
VIDEO : मुंबईत प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अलर्ट मोडवर
00:41
नाशिकमध्ये उद्या पावसाचा यलो अलर्ट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज
01:05
'पक्ष फोडणे, चिन्ह गोठवणं म्हणजे GDP ग्रोथ नव्हे' - खासदार संजय राऊत
01:31
गणपती गेले गावाला, कोकणी माणूस निघाला मुंबईला; ST स्थानके गर्दीने गजबजली
01:49
'तुमच्या मागे कोण आहे आम्हाला...'; राऊतांचा 'मातोश्री'बाहेरील नोटीशीवरुन हल्लाबोल
01:13
VIDEO : उभं पीक करपलं, अकोल्यात दुष्काळ स्थिती
04:04
VIDEO : बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बॅंक संचालकपदावरुन बडतर्फ
Trending
News
Photos
Videos
विरेंद्र सेहवागच्या मुलाचं थोडक्यात हुकलं अर्धशतक; टीम इंडियाने 102 धावांनी ऑस्ट्रेलियाला केलं पराभूत!
2
School Holiday: 22 आणि 23 सप्टेंबर रोजी शाळा-बँका बंद; कुठे झालाय निर्णय? आताच जाणून घ्या!
3
अयोध्या राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात सर्वात धक्कादायक खुलासा! CCTV मध्ये 105 वेळा...; सुप्रीम कोर्टात रिपोर्ट सादर
4
3 प्रत्यक्षदर्शीं सिया आणि चेतनसमोर थेट कोर्टात उभे राहणार; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट
5
Explained: 'प्लीज सोडून द्या,' मुलगी हात जोडून विनंती करत असताना आरोपीने छातीवर...; नंतर उचलून घेत धावला अन्...; धक्कादायक व्हिडीओ