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राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत बैठकीत चर्चा? जयंत पाटलांनी तटकरे भेटीची चर्चा फेटाळली
राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत बैठकीत चर्चा? जयंत पाटलांनी तटकरे भेटीची चर्चा फेटाळली
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 11:45 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 11:51 PM IST
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Discussion on NCP reunification during the meeting
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