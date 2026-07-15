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राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत बैठकीत चर्चा? जयंत पाटलांनी तटकरे भेटीची चर्चा फेटाळली

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:51 PM IST

Discussion on NCP reunification during the meeting

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राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत बैठकीत चर्चा? जयंत पाटलांनी तटकरे भेटीची चर्चा फेटाळली
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