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महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये वाद; ठाण्यातील कार्यक्रमात गोंधळ
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये वाद; ठाण्यातील कार्यक्रमात गोंधळ
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 12:15 AM IST
|
Updated: Aug 19, 2026, 12:17 AM IST
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Dispute among Mahayuti alliance partners chaos at a program in Thane
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