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VIDEO : मोरबे धराणाच्या पाण्यावरुन नाईक - ठाकूरांमध्ये वाद
VIDEO : मोरबे धराणाच्या पाण्यावरुन नाईक - ठाकूरांमध्ये वाद
Written By
Shubhangi Mere
Published: Sep 12, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Sep 12, 2026, 10:39 PM IST
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Dispute between Naik and Thakur over Morbe Dam water
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