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सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांच्या वर्षावरील भेटीबाबत सुनेत्रा पवार अंधारात?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:28 PM IST

Does Sunetra Pawar was not aware of Sunil Tatkare Praful Patel meet with CM Devendra Fadnavis

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