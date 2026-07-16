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सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांच्या वर्षावरील भेटीबाबत सुनेत्रा पवार अंधारात?
सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांच्या वर्षावरील भेटीबाबत सुनेत्रा पवार अंधारात?
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 10:15 PM IST
|
Updated: Jul 16, 2026, 10:28 PM IST
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Does Sunetra Pawar was not aware of Sunil Tatkare Praful Patel meet with CM Devendra Fadnavis
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