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VIDEO : दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे डोबिवली तुंबली!
VIDEO : दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे डोबिवली तुंबली!
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 09:25 PM IST
|
Updated: Jul 02, 2026, 09:25 PM IST
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Dombivli has been waterlogged due to torrential rain over the past two days
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