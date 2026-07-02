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VIDEO : दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे डोबिवली तुंबली!

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:25 PM IST
Dombivli has been waterlogged due to torrential rain over the past two days

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