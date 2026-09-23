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फडणवीस, शिंदे आज दुष्काळ दौऱ्यावर; शेताच्या बांधावर जाऊन करणार पहाणी

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:03 PM IST

Drought Maharashtra devendra fadnavis eknath shinde visit farmers

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