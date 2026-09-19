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दुष्काळी बैठकीत मंत्र्यांचा काजू-बदामवर ताव, शिरसाटांनी अधिकाऱ्यांवर फोडले खापर
दुष्काळी बैठकीत मंत्र्यांचा काजू-बदामवर ताव, शिरसाटांनी अधिकाऱ्यांवर फोडले खापर
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 19, 2026, 10:25 PM IST
|
Updated: Sep 19, 2026, 10:27 PM IST
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Dryfruits in drought meeting caused controvesry
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