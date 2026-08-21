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ई-पिंक रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ
ई-पिंक रिक्षा योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Aug 21, 2026, 11:30 AM IST
|
Updated: Aug 21, 2026, 11:34 AM IST
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E Pink Rikshaw Women Driver to get double grant
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