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व्हेनेझुएलात सलग दोन शक्तिशाली भूकंप

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 25, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:00 PM IST
Earthquake at same time in both country

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