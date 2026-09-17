हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
गणेशोत्सव
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध नाहीच
VIDEO : कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध नाहीच
Written By
Shubhangi Mere
Published: Sep 17, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Sep 17, 2026, 11:03 PM IST
join
share
election for the Kolhapur Gokul Milk Union is certainly not uncontested
Recommended Videos
03:58
निवडणूक आयागाने विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का? सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
01:36
सुशीलकुमार शिंदेंच्या नातवाने लावले नरेंद्र मोदींचे बॅनर, सोलापुरात राजकीय चर्चांना उधाण
01:09
अभिनेता अजिंक्य देव यांनी घेतलं झी २४ तासच्या बाप्पाचं दर्शन
01:23
शिवसेना UBTचं 'तुमसे ना हो पायेगा' आंदोलन, मराठवाड्यातील समस्यांविरोधात आंदोलन
01:17
हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा खंड ,मराठवाड्यावर कोरड्या दुष्काळाचे संकट
01:04
महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचं संकट गडद
01:21
VIDEO : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आश्वासन
06:00
मनोज जरांगेंची शिवराळ भाषा! महायुती आक्रमक, मंत्र्यांनी नोंदवला आक्षेप
07:21
स्पेशल रिपोर्ट - युपीआयचा व्यवहार, ग्राहकांवर भार? 15 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
01:56
मनोज जरांगेच्या कारची पोलिसांकडून तपासणी
02:38
UPI व्यवहारासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा, 'आधी नोटबंदी करुन...'
02:10
शिवसेना पक्ष-चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी
Trending
News
Photos
Videos
अंपायरांच्या खिशात अधिक पैसे! आता एका सामन्यात मिळणार दुप्पट फी, BCCIची मोठी घोषणा
2
40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही; UPI पेमेंटवर सरकारने लावलेल्या अतिरीक्त टॅक्स बाबत NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संतापजनक वक्तव्य
3
‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी
4
पुण्यातील 727 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या हातात; महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज
5
अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! गोरे होण्यासाठी रोज...; डोळ्यातून रक्त आल्याने खळबळ