Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई

अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 25, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:05 PM IST
Encroachment removal drive in the mangrove area of ​​Alibaug

Recommended Videos

VIDEO : रोहित पवारांचा आरोप, भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद
00:48
अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई
00:58
मुंबईत फूटपाथला लाल-काळा आणि काळा-पिवळा रंग: पण कशासाठी? काय आहे कारण?
00:46
VIDEO : अयोध्या राम मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणात 2 जण पोलिसांच्या ताब्यात
02:11
नाशिकमध्ये मतफुटीची चौकशी होणार, महायुतीची तब्बल 218 मतं फुटली
00:57
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून बच्चू कडू -दरेकरांमध्ये जुंपली
02:28
...आणि एअर इंडियाचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत शिरलं
01:13
महत्त्वाच्या बातम्या आणि घडामोडी; पाहा महाराष्ट्र सुपरफास्ट...
03:42
अंबादास दानवे महायुतीसोबत; महाविकास आघाडी पॅनलऐवजी भाजपा-शिंदेंना पसंती
01:22
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण: सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन लोहगडावर आला तेव्हा...
05:52
पावसाची हजेरी, शेतीकामांना वेग; पावसाच्या सरीत बळीराजा नांगरणीत दंग
01:48
व्हेनेझुएलात सलग दोन शक्तिशाली भूकंप
03:23

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SC/OBC शिष्यवृत्तीसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा
domicile certificate39 min ago
2
Sambhajinagar55 min ago
3
IND vs BAN1 hr ago
4
passport1 hr ago
5
hasan mushrif1 hr ago