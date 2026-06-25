हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई
अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 25, 2026, 11:05 PM IST
|
Updated: Jun 25, 2026, 11:05 PM IST
join
share
Encroachment removal drive in the mangrove area of Alibaug
Recommended Videos
00:48
VIDEO : रोहित पवारांचा आरोप, भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद
00:58
अलिबागमधील कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई
00:46
मुंबईत फूटपाथला लाल-काळा आणि काळा-पिवळा रंग: पण कशासाठी? काय आहे कारण?
02:11
VIDEO : अयोध्या राम मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणात 2 जण पोलिसांच्या ताब्यात
00:57
नाशिकमध्ये मतफुटीची चौकशी होणार, महायुतीची तब्बल 218 मतं फुटली
02:28
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून बच्चू कडू -दरेकरांमध्ये जुंपली
01:13
...आणि एअर इंडियाचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत शिरलं
03:42
महत्त्वाच्या बातम्या आणि घडामोडी; पाहा महाराष्ट्र सुपरफास्ट...
01:22
अंबादास दानवे महायुतीसोबत; महाविकास आघाडी पॅनलऐवजी भाजपा-शिंदेंना पसंती
05:52
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण: सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन लोहगडावर आला तेव्हा...
01:48
पावसाची हजेरी, शेतीकामांना वेग; पावसाच्या सरीत बळीराजा नांगरणीत दंग
03:23
व्हेनेझुएलात सलग दोन शक्तिशाली भूकंप
Trending
News
Photos
Videos
SC/OBC शिष्यवृत्तीसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा
domicile certificate
39 min ago
2
संभाजीनगरातील प्री-स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! अडीच वर्षांच्या मुलाकडून दोन वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण
Sambhajinagar
55 min ago
3
भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा जिवंत! बांग्लादेशला 5 विकेट्सने केले पराभूत
IND vs BAN
1 hr ago
4
14 वर्षांनंतर पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ! 5000 रुपये मोजावे लागणार, तर या लोकांना मिळणार सूट, पाहा नवे दर
passport
1 hr ago
5
'गोकुळ'वरील वर्चस्वासाठी हसन मुश्रीफांचे 'शक्तीप्रदर्शन'
hasan mushrif
1 hr ago