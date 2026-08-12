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खड्ड्यांमुळे चाकणमधील उद्योजक त्रस्त, लघुउद्योजक स्थलांतराच्या तयारीत
खड्ड्यांमुळे चाकणमधील उद्योजक त्रस्त, लघुउद्योजक स्थलांतराच्या तयारीत
Written By
Pooja Pawar
Published: Aug 12, 2026, 03:45 PM IST
|
Updated: Aug 12, 2026, 03:48 PM IST
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Entrepreneurs in Chakan plagued by potholes small scale entrepreneurs preparing to relocate
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