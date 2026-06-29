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जून संपला तरी अमरावतीत समाधानकारक पाऊस नाही
जून संपला तरी अमरावतीत समाधानकारक पाऊस नाही
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 29, 2026, 03:55 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 03:55 PM IST
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Even though June has ended there has been no satisfactory rainfall in Amravati
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