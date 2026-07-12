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शिवसेना UBTतील प्रत्येकाला जादूटोण्याची सवय, गिरिजा राऊत प्रकरणात शिरसाटांची प्रतिक्रिया
'शिवसेना UBTतील प्रत्येकाला जादूटोण्याची सवय', गिरिजा राऊत प्रकरणात शिरसाटांची प्रतिक्रिया
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 12, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Jul 12, 2026, 04:10 PM IST
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Everyone in Shiv Sena UBT has a habit of black magic Shirsat reaction to the Girija Raut case
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