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'शिवसेना UBTतील प्रत्येकाला जादूटोण्याची सवय', गिरिजा राऊत प्रकरणात शिरसाटांची प्रतिक्रिया

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 12, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:10 PM IST
Everyone in Shiv Sena UBT has a habit of black magic Shirsat reaction to the Girija Raut case

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