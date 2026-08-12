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नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 500 कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डर्स
नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 500 कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डर्स
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 11:40 PM IST
|
Updated: Aug 12, 2026, 11:44 PM IST
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Fake work orders worth ₹500 crore for Nashik Simhastha Kumbh Mela works
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