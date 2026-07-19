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नाशिकमध्ये रिंग रोड बाधित शेतक-यांचं अन्नत्याग आंदोलन

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 19, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:40 PM IST
Farmers affected by the Nashik Ring Road project stage a hunger strike.

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