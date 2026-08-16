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VIDEO : चाकणमध्ये शेतकऱ्यांचा संताप, उदय सामंतांकडून समस्या सोडवण्याचे आश्वासन

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:01 PM IST

Farmers angry in Chakan Uday Samant assures resolution of issues

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