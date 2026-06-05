हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
IPL 2026
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
शेतक-यांची 25रुपये दरानं कांदा खरेदीची मागणी शासनाच्या निर्णयानं शेतकरी असमाधानी
शेतक-यांची 25रुपये दरानं कांदा खरेदीची मागणी शासनाच्या निर्णयानं शेतकरी असमाधानी
Written By
Vanita Kamble
Published: Jun 06, 2026, 12:05 AM IST
|
Updated: Jun 06, 2026, 12:05 AM IST
join
share
Farmers are dissatisfied with the government decision to buy onions at the rate of 25 rupees
Recommended Videos
01:28
शेतक-यांची 25रुपये दरानं कांदा खरेदीची मागणी शासनाच्या निर्णयानं शेतकरी असमाधानी
02:26
काँग्रेसच्या उमेदवाराला माघार घ्यायला लावल्यानं नांदेड काँग्रेसमध्ये असंतोष
06:43
ठाणे विधान परिषद बिनविरोध, रवींद्र फाटक यांनी घेतलं प्रमाणपत्र
01:13
नाशिकमध्ये भाजपच्या प्रसाद हिरेंची बंडखोरी
02:49
विधान परिषद बिनविरोध होण्यासाठी 150 कोटी खर्च?
02:12
नाशिक धर्मांतरण प्रकरण: इम्तियाज जलील यांची चौकशी होणार?
01:51
जाहीर माघार असं काही नसतं- गोकुळ गिते
01:47
बाळ माने घरवापसी करणार?
00:48
भारतीय क्रिकेट संघात मोठा बदल; कर्णधारपदी या खेळाडूचं नाव पुढे
00:51
हॉटेल, रेस्तराँला सतर्कतेचा इशारा; अग्निसुरक्षा नसल्यास होणार कडक कारवाई
01:02
राज्यसभेसाठी काँग्रेसच्या 7 उमेदवारांची घोषणा
01:04
बेळगावला मुसळधार पावसाचा तडाखा, तवंदी घाटात ढगफुटीसारखा पाऊस
Trending
News
Photos
Videos
विधान परिषद झाली आता आता बँकेसाठी संघर्ष? संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप वाद
vidhan parishad
1 hr ago
2
अंदमानच्या समुद्रात सापडला नैसर्गिक वायूचा महाप्रचंड साठा
Energy Crisis
1 hr ago
3
भरधाव स्कॉर्पिओने दिलेल्या धडकेत चौघं ठार, महिलेसह एक वर्षाचा चिमुकलीही दगावली
jalgaon
2 hrs ago
4
ICC च्या निर्णयावर अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक नाराज; सुनावले खडे बोल! जाणून घ्या संपूर्
Richard Pybus
2 hrs ago
5
पुण्यातील सर्वात मोठा गँगस्टर निलेश घायवळला जबरदस्त धक्का! भाऊ सचिन घायवळला अटक
Nilesh Ghaiwal
2 hrs ago