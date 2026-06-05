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शेतक-यांची 25रुपये दरानं कांदा खरेदीची मागणी शासनाच्या निर्णयानं शेतकरी असमाधानी

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 06, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:05 AM IST
Farmers are dissatisfied with the government decision to buy onions at the rate of 25 rupees

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