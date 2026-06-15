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शेतक-यांनो, पेरणीची घाई करू नका, आमदार रवी राणांचं शेतक-यांना आवाहन

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 15, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:25 PM IST
Farmers, do not rush into sowing: MLA Ravi Rana's appeal to farmers.

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शेतक-यांनो, पेरणीची घाई करू नका, आमदार रवी राणांचं शेतक-यांना आवाहन
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