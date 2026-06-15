हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
शेतक-यांनो, पेरणीची घाई करू नका, आमदार रवी राणांचं शेतक-यांना आवाहन
शेतक-यांनो, पेरणीची घाई करू नका, आमदार रवी राणांचं शेतक-यांना आवाहन
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 15, 2026, 05:25 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 05:25 PM IST
join
share
Farmers, do not rush into sowing: MLA Ravi Rana's appeal to farmers.
Recommended Videos
01:01
शेतक-यांनो, पेरणीची घाई करू नका, आमदार रवी राणांचं शेतक-यांना आवाहन
01:07
बुलढाण्यात रविकांत तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन
02:39
Video | हद्दीवरून अधिकारी भिडले, ऑडिओ क्लिप व्हायरल
01:05
Video | मुंबईत अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ
05:22
अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार! नेमकं या दोघांमध्ये ठरलंय काय? जाणून घ्या 10 मुद्दे
03:54
'छावा'मध्ये ताराराणी साकारणाऱ्या अभिनेत्रीनं स्वत:ला संपवलं; 22 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप
02:05
VIDEO| जेजुरी गडावरुन खंडोबाच्या पालखीचं प्रस्थान
01:43
VIDEO| अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार
01:03
रोहित पवारांची पत्नी, मुलं, आई आंदोलनस्थळी
02:28
मुंबईतील पांढऱ्या पट्ट्यांमुळे राजकारण तापलं - संजय राऊत
11:08
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नॉर्थ कोस्टल रोडची पाहाणी
00:30
रायगडमधील समुद्रकिनारे पर्यटकांनी गजबजले
Trending
News
Photos
Videos
भारत - पाकिस्तान सामन्यात झाली मारामारी? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं सत्य क
IND vs Pak
26 min ago
2
सौदी अरेबियात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक, कारण जाणून शॉक व्हाल
Saudi Arabia
28 min ago
3
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिर्डीत आणखी एक भोंदू खरात गजाआड, दाम्पत्याकडून उकळले हजारो रुपये
marathi news
42 min ago
4
झी एंटरटेनमेंटची देशभरात दमदार कामगिरी; 18.6 टक्के मार्केट शेअरचा नवा उच्चांक
ZEE Entertainment Enterprises Limited
52 min ago
5
पहिल्या ओव्हरमध्ये श्रीलंकेने केल्या 4 धावा पण स्कोरबोर्डवर दाखवल्या 14 धावा
team india
1 hr ago