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'राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा', कर्जमाफीवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 11, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:30 PM IST
"Farmers have the first right to the state exchequer" – Eknath Shinde's reaction to the loan waiver.

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'राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा', कर्जमाफीवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
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