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राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा, कर्जमाफीवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
'राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा', कर्जमाफीवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 11, 2026, 03:30 PM IST
|
Updated: Jul 11, 2026, 03:30 PM IST
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"Farmers have the first right to the state exchequer" – Eknath Shinde's reaction to the loan waiver.
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