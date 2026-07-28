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लातूर जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचं संकट, शेताला टॅंकरचे पाणी
लातूर जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचं संकट, शेताला टॅंकरचे पाणी
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST
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