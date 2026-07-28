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लातूर जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचं संकट, शेताला टॅंकरचे पाणी

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:55 PM IST
Farmers in Latur district face a crisis as the rains play truant; fields are being watered using tankers

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